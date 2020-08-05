В Киеве прошел третий тур соревнования по дрифтингу "NoMotors Drift Games"

5 августа, 2020, 14:16

Это самый зрелищный вид автоспорта в мире на данный момент, который приобретает все большую популярность

На турнир съехались пилоты со всей страны. Среди них - 35 летний киевлянин Артем Приходько. Который уже второй год подряд принимает участие в соревнованиях. Готовился к ним почти полгода.

"Это кайфово. Это безопасно. И очень многие люди делают это на улицах. Это не правильно. Мы против этого. И мы делаем это здесь, при правилам, при судьям. Мы получаем эмоции, невероятные эмоции. Когда ты читаешь соперника и едешь за ним, не зная, как он сейчас себя поведет. Это самое главное. Поэтому мы все здесь собрались. ", - говорит Артем.

Быстрые автомобили, запах сожженной резины и безумная доза адреналина в крови. Такая атмосфера царила на соревнованиях. По правилам пилоты выполняли синхронные задания. Один пилот-лидер выполняет маневры, второе авто - имеет их повторить. Затем водители меняются местами. Победителя определяют по принципу - кто лучше выполнил задание. Через такие соревнования организаторы популяризируют этот вид спорта.

Кроме профессионализма водителя важную роль играет исправность автомобиля. Поэтому перед заездом все тщательно проверяют. А резину на задних колесах используют именно от украинского производителя - шинного спонсора соревнований компании "РОСАВА". Это новые модели шин Premiorri Solaso S Plus.

"Организаторы смогли выяснить, что шины выдерживают все температурные нагрузки и позволяют проехать без проблем полностью всю конфигурацию трассы", - говорит представитель компании-партнера Даниил Шипилов.

Победитель соревнований получил денежное вознаграждение, триумфальный кубок и признание среди пилотов-коллег. Им стал Юрий Дрифтовський, второе место завоевал Ярослав Трэш, а третье - Артур Подлужный.