В Киеве на Южном мосту ограничат движение до 28 сентября
5 августа, 2020, 17:53
На Южном мосту в Киеве ограничат движение транспорта по крайней правой полосе с 7 августа по 28 сентября
Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".
"На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе. Во время работ движение будет частично ограничено (по крайней правой полосе)", - говорится в сообщении.
Движение частично ограничат с 22:00 7 августа до 28 сентября.
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