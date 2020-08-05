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Espreso.tvОбществоВ Киеве на Южном мосту ограничат движение до 28 сентября

В Киеве на Южном мосту ограничат движение до 28 сентября


фото: poglyad.tv
На Южном мосту в Киеве ограничат движение транспорта по крайней правой полосе с 7 августа по 28 сентября

Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

"На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе. Во время работ движение будет частично ограничено (по крайней правой полосе)", - говорится в сообщении.

Движение частично ограничат с 22:00 7 августа до 28 сентября.

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