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Espreso.tvОбществоВ комитете Сената США утвердили последний отчет расследования относительно вмешательства РФ в президентские выборы

В комитете Сената США утвердили последний отчет расследования относительно вмешательства РФ в президентские выборы

Разведывательный комитет Сената США принял секретную версию пятого тома расследования относительно вмешательства России в президентские выборы 2016 года

Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета сенатора Марка Рубио и сопредседатели Марка Уорнера.

"Сегодня комитет по разведке Сената проголосовал за принятие версии последнего тома расследования (российского втручанння в выборах, - ред). В ближайшие дни комитет будет работать над включением каких-либо дополнительных взглядов, а также сотрудничать со Службой разведки по формализации должным отредактированной, рассекреченной и публично выпущенной версии отчета ", - говорится в сообщении.

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