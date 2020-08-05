В комитете Сената США утвердили последний отчет расследования относительно вмешательства РФ в президентские выборы

5 августа, 2020, 09:13

Разведывательный комитет Сената США принял секретную версию пятого тома расследования относительно вмешательства России в президентские выборы 2016 года

Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета сенатора Марка Рубио и сопредседатели Марка Уорнера.

"Сегодня комитет по разведке Сената проголосовал за принятие версии последнего тома расследования (российского втручанння в выборах, - ред). В ближайшие дни комитет будет работать над включением каких-либо дополнительных взглядов, а также сотрудничать со Службой разведки по формализации должным отредактированной, рассекреченной и публично выпущенной версии отчета ", - говорится в сообщении.

Комитет Сената США по разведке подтвердил выводы американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.