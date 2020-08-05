В Коломые после карантина возобновил работу драмтеатр
Коломыйский академический областной украинский драматический театр имени Озаркевича приступает к репетициям.
Об этом сообщает РАИ.
Из-за карантина трупа вынуждена была 4 с половиной месяца оставаться дома. Хотя зарплату коллектива сохранили, а вот творческая часть пострадала. Ведь, как говорят актеры - главное для них это встреча со зрителем.
"Театр никогда не прекращал работу на такой долгий период. Разве в 1939 году, когда восстанавливал свою работу в стационарном формате при советской власти, а когда наступили немцы - театр остановился. А еще в 1962 году, когда театр расформировали", - рассказывает народный артист Украины Дмитрий Чиборак.
За время карантина театр получил нового главного режиссера - Дмитрия Мельничука, который работал на Буковине и Волыни.
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