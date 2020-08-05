В храм на Львовщине вернули отреставрированный иконостас XIX века

5 августа, 2020, 16:55

Иконостас хранили в фондохранилище Львовской картинной галереи - монастыре капуцинов в поселке Олесько

В селе Чишки Бугского района Львовской днях освятили старинный иконостас, который вернули в местный храм св. Пророка Илии после реставрации. До сих пор иконостас XIX века хранили в монастыре капуцинов на территории Олесского замка - в фондохранилище Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого. Об этом сообщает местное издание Vbusk.com .

Автором иконостаса является художник Илья Копровский родом с Тернопольщины. Его авторская подпись - "Eliasz Koprowski.1860" - обнаружили 2015 во время реставрации иконостаса реставратор станковой и темперной живописи Василий Боянивский и директор реставрационной мастерской "решения" Андрей Захаркив-Олейник. Реставраторы начали исследовать, кем был автор. А потом выяснили, что чишецький иконостас является единственным на сегодня известным подписным произведением Ильи Копровского.

Оказалось, что с деятельностью художника Ильи Копровского сейчас знакомы только специалисты, хорошо знакомые с церковным живописью XIX в. в Галичине. В частности, было известно, что Илья Копровский проживал на Збаражчини (теперь - Тернопольская область). Поэтому исследователи нашли могилу Ильи Копровского на кладбище в селе Нижние Лубянки, записи о нем и его семье в метрических книгах, а также нашли сведения о мастерской Копровского, о чем написали в статье в каталоге Львовской национальной галереи искусств .

Фамилия художников Копровських вписано в метрических книгах Ветхого Збараж и села Лубянки Нижние (ныне Зборовского района Тернопольской области) с 1818 по 1884 Отец Ильи Климентий Копровський основал мастерскую в Збараже, а позже в Нижних Лубянках. В 1860-х годах эта мастерская была мощным центром иконописи на Тернопольщине и вообще на Галичине.

В этой мастерской изготовили и иконостас для старой церкви св. Пророка Ильи в Чишки. Впоследствии, когда чишецьки прихожане 1902 построили новый, каменный, храм, иконостас из старой церкви поставили в новой.

1963 Бродовский районный совет вместе с местными коммунистами закрыли сельский храм, но иконостас стоял на своем месте до 1980 года, когда там решили сделать музей "Октябрьской революции и трудовой славы". Поскольку иконы не слишком согласовывались со скульптурой Ленина, которую поставили на престоле, а портреты и фотографии партийных вождей выглядели на их фоне серовато, то церковное имущество изъяли и передали из закрытого храма "Музей-заповедник Олесский замок".

Там, из-за халатности или непрофессионализма, работники музея не обратили внимания на художественный уровень иконостаса. Они отметили тогдашнему директору Борису Возницкому, что иконостас не заслуживает того, чтобы передать его на хранение в фондохранилище Олесского замка. Иконостас демонтировали, частично уничтожив святочный ряд, и его вынесли на хоры. Там он и лежал до 2015 года.

Пока УГКЦ находилась в подполье, верующие построили часовню на кладбище и там отправляли акафисты, молебны. Когда же церковь вышла из подполья, в храм вернули часть церковных вещей, которые советская власть перевезла во Львовскую картинную галерею.

Бывший настоятель храма, о.Евгений Мигаль, нашел древний иконостас, который когда-то передали на хранение в фондохранилище галереи. Поэтому совместными усилиями общины его отреставрировали и теперь вернули в храм.