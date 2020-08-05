В Калуше на Прикарпатье заполнены все кровати местной больницы, разворачивать дополнительные негде

5 августа, 2020, 15:47

В городе резко возросла заболеваемость пневмонией и ОРЗ. Центральная районная больница переполнена

Об этом сообщает местное издание "Окна".

Утром 5 августа в Калуше и Калушском районе прибавилось 24 случая коронавирусной инфекции. Это самое большое количество за один день с начала эпидемии. В общем COVID-19 на Калущине уже диагностировали у 349 человек, а 218 человек выздоровели. Таким образом, на Калущине есть 131 подтвержденный активный случай заболевания.

В Калушской ЦРБ состоянию на 5 августа лечится 81 пациент с пневмониями. За последний месяц количество госпитализированных в Калушскую ЦРБ по поводу пневмоний утроилось.

Калужская ЦРБ развернула 55 коек для лечения больных с коронавируса, впоследствии развернули еще 20 дополнительных кроватей. В общем - 75 коек, и очевидно, что больных в стационаре уже есть больше.

Как сообщила заместитель городского головы Наталья Тобечик, пока больница полностью заполнена. Возможности разворачивать больше дополнительных мест нет, а потому ожидают решения Минздрава о развертывании второй очереди больниц для лечения коронавирусной болезни.

Больница пока справляется с наплывом пациентов за счет того, что часть из них госпитализировали по поводу других заболеваний (не пневмоний) и, соответственно, они получают медицинскую помощь в других отделениях.

По словам Натальи Тобечик, в пульмонологическом отделении сейчас 74 пациента с пневмониями, в отделении интенсивной терапии - трое, в том числе один больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще трое пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса лечатся в других отделениях Калушской ЦРБ, один ребенок - в детской больнице.

За последние сутки Калущини резко возросло и количество людей с острыми респираторными заболеваниями, которые лечатся амбулаторно - на 14. По состоянию на 5 августа есть 87 таких больных.

По словам Натальи Тобечик, в городскую поликлинику в последние дни обращается очень много горожан с ОРЗ и пневмониями. Такого количества обращений по поводу этих заболеваний в августе в медицинском учреждении не помнят.