В четырех карпатских областях реализуют 45 эколого-туристических проектов на 14 млн грн

5 августа, 2020, 12:13

Средства выделят на развитие Тустани, музея пионеров переработки нефти в Бориславе, новые туристические маршруты, региональные программы развития и телевизионные проекты. По экологическим: раздельный сбор мусора, очистка рек, обустройство источников и зон отдыха

Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Еврорегион Карпаты-Украина", информирует "Еспресо.Захид".

"Накануне на заседании конкурсной совета Конкурса инициатив местных карпатских общин утвержден список 45 проектов-победителей. Общая стоимость идей, которые получили шанс на реализацию, - почти 14000000 гривен (в том числе около 10 млн гривен гранта)", - говорится на сайте Ассоциации .

Победители фактически равномерно распределены по областям: в трех по 11 проектов, а в Ивано-Франковской - 12.

Из наиболее интересных проектов во Львовской области следует отметить развитие музея Тустань в Уричи, аптеки-музея пионера нефтеперерабатывающего промысла в Бориславе Йохана Заха, реконструкцию замка в Сходнице, развитие туристического потенциала р. Днестр, Дрогобыч, Золочевщины и Турковщини. Также создание первого телевизионного туристического квест-тревел-шоу.

На Прикарпатье победили проекты из Яремче, Криворивне, Рогатина, Галича, Надворной и "Эко-щит Днестра".



Интересными оказались предложения по Закарпатья. Это развитие туристической привлекательности Хуста и Межгорья, "Сердца Европы" на Раховщине и Середнянского замка. И даже целый региональный туристический кластер. А еще - очистка реки Теребля, оснащение бювета и источники.

На Буковине больше всего проектов предложили в Выжнице (Ворота Карпат на перевале, музей-тайник и создание арт-центра). А еще будут реализованы инициативы по популяризации наследия Хотина и обновления музея Юрия Федьковича.

Многие идеи реализуются благодаря содействию Ассоциации уже на протяжении нескольких лет, в частности в Тустань, Бориславе и проекты на Прикарпатье. Есть и такие, которые объединяют усилия вокруг одного объекта в разных областях, в частности в этом году инициативы по Днестра. Конкурс реализуется совместно Ассоциацией "Еврорегион Карпаты-Украина", Министерством развития общин и территорий Украины, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областными государственными администрациями в рамках проекту "Карпатская сеть регионального развития".