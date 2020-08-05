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Espreso.tvМирВ Арабских Эмиратах произошел сильный пожар на городском рынке

В Арабских Эмиратах произошел сильный пожар на городском рынке

В эмирате Аджман ОАЭ произошел сильный пожар на одном из городских рынков

Об этом сообщает Arabnews.

Спасатели и пожарные еще не локализовали пожар.

На видео, которые распространяются в социальных сетях, видно, что над городом поднимаются густые клубы черного дыма. Спасательные службы эвакуировали больницу, которая находится в непосредственной близости от места пожара.

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