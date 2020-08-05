В Арабских Эмиратах произошел сильный пожар на городском рынке
5 августа, 2020, 21:40
В эмирате Аджман ОАЭ произошел сильный пожар на одном из городских рынков
Об этом сообщает Arabnews.
Спасатели и пожарные еще не локализовали пожар.
На видео, которые распространяются в социальных сетях, видно, что над городом поднимаются густые клубы черного дыма. Спасательные службы эвакуировали больницу, которая находится в непосредственной близости от места пожара.
As night falls, fire crews are struggling to put out the market fire in Ajman, UAE. No word on the cause yet. pic.twitter.com/VlJYnqSpP6- Ian Miles Cheong (@stillgray) August 5, 2020
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