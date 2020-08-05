Укрпочта до конца года запустит еще 500 передвижных отделений в шести областях, - Мининфраструктуры

5 августа, 2020, 13:27

Укрпочта запустит 500 передвижных отделений в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях до конца года

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, до конца года в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях заработают 500 передвижных отделений Укрпочты.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, передвижные отделения позволяют предоставлять доступные почтовые услуги даже в отдаленных уголках Украины, где проживает около 10 млн человек.

Криклий напомнил, что уже два года подряд этот проект функционирует в Чергигивський области, где 130 передвижных отделений обслуживают 1500 населенных пунктов. Таким образом, к концу года передвижных отделений в Украине будет 630.

В пресс-службе отметили, что передвижные отделения обслуживают жителей населенных пунктов с численностью населения до 2 тыс. человек и способны оказывать 100% услуг Укрпочты. В частности, они осуществляют доставку лекарств, подписанных газет и журналов, тоара по каталогам, а также предоставляют финансовые услуги: выплату пенсий, оплату коммунальных услуг и почтовые переводы.

График работы почты в каждом населенном пункте будет рассчитываться в зависимости от численности и потребностей населения. Так, в селах с населением до 100 жителей авто заезжать раз в неделю, до 500 жителей - дважды в неделю, до 1200 жителей - трижды, более 1200 - 4-5 раз. В селах и поселках с большей нагрузкой работать постоянный почтальон даже в дни, когда Укрпочта не будет приезжать.

Проект передвижных отделений также позволит работникам компании зарабатывать на 70% больше: все сотрудники компании в областях, где будет передвижное отделение могут присоединиться к этой работе.

Отмечается, что передвижные отделения также обслуживать хутора, где насчитывается до нескольких десятков человек. Туда будет приезжать авто с бригадой, которая состоит из почтальона, водителя-сопровождающего и начальника передвижного отделения.

В больших населенных пунктах также будут работать точки присутствия, а авто передвижного отделения сможет доставить товары, лекарства и прочее, посетить тех, кто не имеет возможности дойти до почты.

В Пресс-служба отметили, что полностью проект будет реализован до конца 2021 года. Планируется, что до сих пор по всей Украине будут курсировать более 1800 передвижных отделений, а почтальоны будут смартфоны или планшеты для автоматизации всех процессов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb