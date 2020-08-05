Украинский МИД осудил отчуждение кафедрального собора ПЦУ в аннексированном Симферополе
Соответствующее заявление размещено на сайте украинского МИД .
"Всего неделю назад российская оккупационная администрация вручила архиепископу ПЦУ Клименту постановление о сносе храма в Евпатории. В прошлом году в марте оккупационная администрация безосновательно задерживала самого архиепископа Климента, в апреле отказалась зарегистрировать местную религиозную организацию по его заявлению, в июне принял решение расторгнуть договор аренды помещений , в которых располагался действующий кафедральный собор, в июле под видом ремонта здания были похищены все церковные доспехи епархиального управления этого собора ", - говорится в сообщении.
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"Преследование украинского православного сообщества в Крыму направлено на стирание украинской идентичности на временно оккупированных территориях и является частью политики притеснений всех религиозных общин в Крыму, неподконтрольных Москве", - отметили в министерстве.
Украинские дипломаты подчеркнули, что масштабные преследования развернулись против крымских мусульман. По данным правозащитников, 71 крымчанин мусульманского вероисповедания находится за решеткой в рамках сфабрикованных дел.
В МИД констатировали, что в Крыму свободными от препятствий в своей религиозной деятельности остаются только православные церкви, подконтрольные московскому патриарху.
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