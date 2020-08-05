Украинские социологи исследуют причины безработицы людей, имеющих высшее образование

5 августа, 2020, 15:06

Официальная статистика зарегистрированных безработных в Украине держится на уровне 516 тысяч и даже медленно движется вниз. Это не значит, что люди больше не теряют работу, однако количество трудоустроенных вполне сопоставима с количеством новых зарегистрированных искателей

Среди прочего, данные Госкомстата показали новую интересную тенденцию - с начала карантина 54% людей нашли работу в сфере сельского хозяйства, хотя часть этих людей работала в торговле. Примерно половина всех безработных - это люди с высшим образованием. Следовательно, можно предположить, что в Украине высшее образование не гарантирует получение работы вообще и высокооплачиваемой работы в частности.

По словам руководителя отдела исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Людмилы Черенько проблема в украинской экономике не в том, что нельзя найти любую работу, а в том, что все вакансии низкооплачиваемые. Люди их не хотят и отказываются от них. Они стремятся найти работу с более высоким заработком, ищут ее и не находят. Тему с образованием можно разделить на две. Первая - о людях, которые действительно получили образование в плане знаний, а диплом был только официальным сертификатом этих знаний. И совсем другое дело, когда люди практически не учатся, а только получают диплом. Это стало признаком последних лет. Это целый сегмент получателей дипломов без соответствующих знаний, и, к сожалению, это происходит и на уровне высшего образования, поскольку в обществе нет запроса на знания, а есть запрос на дипломы. Я ожидаю, что произойдет значительная трансформация и высшее образование будет все менее востребованным. Люди будут искать другие пути для получения квалификации и навыков. Если говорить о высшем образовании как знаниях, то за весь период независимости мы наблюдаем, что высшее образование - это единственный фактор, который снижает риски бедности. Даже если человек не работает по полученной специальности, все равно, он имеет больше шансов заработать. Даже семья, в которой есть хотя бы один человек с высшим образованием, имеет более низкие риски бедности. Возможно, это чаще можно объяснить лучшей адаптивностью лиц, которые все-таки получили какое-то образование. Они лучше реагируют на изменения в среде, им легче ориентироваться в том же поиске работы, и, конечно, работодатели отдают предпочтение людям с высшим образованием.

По материалам НАН Украины.