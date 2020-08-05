Украинская власть не готова к проведению выборов в условиях пандемии, - КИУ

5 августа, 2020, 15:25

Директор комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что украинские органы государственной власти не готовы к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Я не просто скептически отношусь, я констатирую, что сегодня украинская власть не готова ни к мягкому, ни к жесткому сценарию проведения выборов в условиях пандемии или угрозы пандемии", - заявил Кошель.

По его словам, речь идет о материальном обеспечении членов комиссий, которое необходимо для безопасного проведения местных выборов и о дополнительных расходах из государственного бюджета на закупку средств защиты.

"В Украине 33 тыс. 400 избирательных участков. Представим, какое количество нужно дезинфицирующих средств. Речь идет о тоннах. Для членов комиссий нужны маски, число которых измеряется миллионами. Потому что их нужно менять каждые несколько часов, а участок может работать в условиях некачественного избирательного законодательства и сутки, и даже больше. то есть, речь идет о весьма существенных расходах из государственного бюджета. Кроме того, как будут голосовать больные коронавирусом или те, кто находится на обсервации. Мы же не можем лишать права голоса граждан только потому, что они заболели", - отметил Кошель.

По его словам, нужно, чтобы главный санитарный врач Виктор Ляшко и Минздрав дали официальные рекомендации или разъяснения для ЦИК: что делать с больными, дезинфекторами, масками и тд.

"ЦИК в свое время займется подсчетами, и тогда есть шанс на начало сентября внести изменения в государственный бюджет. Это вопрос голосования в парламенте. Речь идет не о малых расходах. Речь идет о сотнях миллионов гривень. Но работать нужно было еще раньше. Сейчас остается еще время, чтобы мы не работали в последний момент ", - отметил Кошель.

В ЦИК назвали особенности местных выборов 25 октября. Местные выборы 2020 г. будут проходить на новой территориальной основе, по новым избирательным системам и с обязательным соблюдение гендерного квоты в избирательных списках партий.

Центральная избирательная комиссия зафиксировала попытки сфальсифицировать местные выборы в Одесской области и обратилась к Нацполиции.

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