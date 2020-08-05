Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничников в рамках СНГ
Об этом заявил представитель правительства в Раде Василий Мокан в Facebook.
"Очередное решение о выходе Украины из структур СНГ. Сегодня (5 августа, - ред.) Правительство приняло проект постановления "О выходе из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств - участников Содружества независимых государств по вопросам научно-исследовательской деятельности", - написал он.
По словам нардепа, Украина не присоединилась к ряду документов в сфере приграничного сотрудничества и участвовала в работе Совета командующих Пограничными войсками исключительно в качестве наблюдателя, а потому не имела отношения к решениям, которые принимались этой Радой.
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