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Espreso.tvЭкономикаУкраина потратила 4,5 млрд грн на товары и услуги для борьбы с COVID-19, - Минфин

Украина потратила 4,5 млрд грн на товары и услуги для борьбы с COVID-19, - Минфин


фото: reuters
На закупку товаров и услуг для борьбы с COVID-19 было потрачено 4,5 млрд грн из бюджетов всех уровней

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Так, по данным Государственной казначейской службы, по состоянию на 30 июля, за счет бюджетов всех уровней было уплачено 4,7 млрд грн на товары и услуги для борьбы с COVID-19.

В частности, из государственного бюджета осуществлено платежей на 1,7 млрд грн, а из местных - на 2800000000 грн. По процедуре закупок, предусмотренных постановлением Кабмина №225, было уплачено 1,3 млрд грн.

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