Учетная ставка по гривневым депозитам в июле снизилась, однако количество вкладов выросло, - НБУ

5 августа, 2020, 17:30

Учетная ставка по депозитам на конец июля составила 9%, однако количество банковских вкладов бизнеса и населения выросло

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, ставки по гривневым депозитам населения на конец июля составили 9%, в то время как на конец июня они составляли 9,6% годовых.

В пресс-службе отметили, что снижение ставок по гривневым депозитам способствует снижению кредитов в национальной валюте. Кроме того, стоимость валютных депозитов и кредитов продолжает находиться на низких уровнях.

В то же время, по информации НБУ, во втором квартале продолжился прирост депозитов населения и бизнеса в банках. В частности, гривневые средства бизнеса на счетах в банках выросли на 9% за квартал, или 24,6% год к году. Гривневые вклады населения выросли на 10,9%, или 24,1% год к году, преимущественно за счет вкладов до востребования.

"Такой прирост положительно контрастирует с кризисами прошлых лет, когда вкладчики активно забирали средства из банков", - подчеркнули в пресс служба.

В НБУ также отметили, что уровень долларизации депозитов во втором квартале снизился на 3,8 п. П. До 40,7%.

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