Тренер "Арсенала" Артета купил собаку за 22 тыс. евро

5 августа, 2020, 21:16

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета решил завести сторожевого пса за 22 тыс. евро

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, 38-летний испанец купил голландскую овчарку. Сторожевая собака обошлась ему в 22 тыс. евро.

Микель Артета стал не первым в чемпионате Англии, кто в последнее время купил сторожевую собаку. Ранее пса купил одноклубник Андрея Ярмоленко Уилшир.