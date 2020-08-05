Тренер "Арсенала" Артета купил собаку за 22 тыс. евро
5 августа, 2020, 21:16
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета решил завести сторожевого пса за 22 тыс. евро
Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на Daily Mail.
По информации источника, 38-летний испанец купил голландскую овчарку. Сторожевая собака обошлась ему в 22 тыс. евро.
Микель Артета стал не первым в чемпионате Англии, кто в последнее время купил сторожевую собаку. Ранее пса купил одноклубник Андрея Ярмоленко Уилшир.
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