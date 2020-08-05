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Espreso.tvСпортТренер "Арсенала" Артета купил собаку за 22 тыс. евро

Тренер "Арсенала" Артета купил собаку за 22 тыс. евро


фото: Getty Images
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета решил завести сторожевого пса за 22 тыс. евро

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, 38-летний испанец купил голландскую овчарку. Сторожевая собака обошлась ему в 22 тыс. евро.

 

Микель Артета стал не первым в чемпионате Англии, кто в последнее время купил сторожевую собаку. Ранее пса купил одноклубник Андрея Ярмоленко Уилшир.

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