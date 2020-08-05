Суркис - никто: Маркевич стал на защиту Блохина после заявления президента "Динамо"

5 августа, 2020, 10:50

Председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич раскритиковал президента "Динамо" Игоря Суркиса за критические высказывания в адрес бывшего тренера киевлян Олега Блохина

Об этом сообщает "Апостроф" .

Таким образом, Маркевич отреагировал на заявление Суркиса о том, что Блохин в 2012 году предательски покинул сборную Украины среди отборочного турнира чемпионата мира ради работы в "Динамо".

"Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин - это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю. Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин - гордость нации, Суркис - никто", - сказал Маркевич, который возглавляет комитет национальных сборных Украинской ассоциации футбола.

Конфликт Суркиса и Блохина возник после назначения на пост главного тренера "Динамо" румына Мирчи Луческу, которое легендарный футболист и тренер киевского клуба назвал плевком ему в душу.

Напомним, 23 мая Олег Блохин заявил, что назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" - это "плевок в душу".

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