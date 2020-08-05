Степанов: в Харькове "очень напряженная" ситуация с коронавирусом, а Тернопольщину могут перевести в "зеленую" зону
Об этом он заявил на брифинге.
"В Харьковской области из 146 больных за последние сутки, 133 человека - это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших в области, 124 человека - это жители города Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация", - сказал Степанов .
Он добавил, что в Харьковской и Ровенской области превышен динамику и процент случаев COVID-19.
"Тернопольская область четыре дня соответствует индикаторам и может быть переведена в" зеленую "зону", - отметил он.
Степанов отметил, что Винничина уже шесть дней не превышает четыре показателя.
- По состоянию на утро среды, 5 августа, в Украине зафиксировано 75 490 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 1788 - летальные, 41527 человек выздоровели.
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