Соперник Тайсона перед боем застраховал собственные уши

5 августа, 2020, 10:19

Американский боксер Рой Джонс перед поединком с Майком Тайсоном застраховал собственные уши

Об этом менеджер Роя Джонса Жолт Барна сообщил в Instagram.

По его словам, бывший обладатель титулов в пяти весовых категориях решил застраховать уши накануне поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.

"Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусок уха Эвандера Холифилда, менеджер решил предусмотреть подобный казус", - заявили представители Джонса.

Майк Тайсон дважды выходил на ринг с Эвандером Холифилдом. В первом бою Холифилд нокаутировал Тайсона, во втором Майка дисквалифицировали, после того как он откусил сопернику кусок уха.

Бой Тайсон - Джонс состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе и будет состоять из восьми раундов.

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