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Espreso.tvСпортСоперник Тайсона перед боем застраховал собственные уши

Соперник Тайсона перед боем застраховал собственные уши


фото: Getty Images
Американский боксер Рой Джонс перед поединком с Майком Тайсоном застраховал собственные уши

Об этом менеджер Роя Джонса Жолт Барна сообщил в Instagram.

По его словам, бывший обладатель титулов в пяти весовых категориях решил застраховать уши накануне поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.

"Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусок уха Эвандера Холифилда, менеджер решил предусмотреть подобный казус", - заявили представители Джонса.

Майк Тайсон дважды выходил на ринг с Эвандером Холифилдом. В первом бою Холифилд нокаутировал Тайсона, во втором Майка дисквалифицировали, после того как он откусил сопернику кусок уха.

Бой Тайсон - Джонс состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе и будет состоять из восьми раундов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджер Роя Джонса-младшего Жолт Барна объявляет тендер для страховых компаний, чтоб застраховать уши Роя Джонса-младшего в бою с Майком Тайсоном. Он ищет партнера, який готов сделать это! Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандер Холифилд, менеджер решил предусмотреть подобный казус. Напомним, после того, как Тайсон травмировал соперника, его дисквалифицировалы и оштрафовали на $ 3 млн. Барная НЕ хочет повторения такой истории и предлагает поучаствовать в тендере! @royjonesjrofficial @royjonesjr_school_moscow @ zsolt_barna1 @anastasia_barna

Публикация от Roy Jones Jr Boxing Russia (@ rjj.boxing_russia)

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