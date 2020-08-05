СБУ задержала экс-боевика, который скрывался в РФ

5 августа, 2020, 19:37

Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области бывшего боевика незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился в ряды так называемого батальона Восток. На "посту" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песках. В 2015 году злоумышленник покинул группировку и уехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия", - говорится в сообщении.