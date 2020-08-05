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Espreso.tvОбществоСБУ задержала экс-боевика, который скрывался в РФ

СБУ задержала экс-боевика, который скрывался в РФ

Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области бывшего боевика незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился в ряды так называемого батальона Восток. На "посту" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песках. В 2015 году злоумышленник покинул группировку и уехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали бывшего боевика, после того как он тайно прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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