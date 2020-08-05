 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоSamsung представила обновленную "раскладушку" с поддержкой 5G и двумя экранами

Samsung представила обновленную "раскладушку" с поддержкой 5G и двумя экранами


фото: Samsung Galaxy Z Fold 2 (rozetked.me)
5 августа южнокорейская компания Samsung представила новую серию "раскладушки" Samsung Galaxy Z Fold 2 с поддержкой 5G-сетей, смартфон оснащен двумя экранами

Онлайн-презентация Galaxy Unpacked 5 в Нью-Йорке прошла на YouTube-канале компании, передает "РБК-Украина".

Несмотря на схожий с предшественником форм-фактор, смартфон получил ряд отличий: изменения коснулись модели процессора, диагоналей дисплеев и конфигурации камеры.

Новый аппарат, как и его предшественник, получил два экрана. В раскрытом виде диагональ основного дисплея составляет 7,6 дюйма - он представляет собой полноценную рабочую область. С его помощью можно совершать звонки, отправлять сообщения или запускать различный софт, включая игры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать