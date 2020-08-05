Samsung представила обновленную "раскладушку" с поддержкой 5G и двумя экранами
5 августа, 2020, 20:09
5 августа южнокорейская компания Samsung представила новую серию "раскладушки" Samsung Galaxy Z Fold 2 с поддержкой 5G-сетей, смартфон оснащен двумя экранами
Онлайн-презентация Galaxy Unpacked 5 в Нью-Йорке прошла на YouTube-канале компании, передает "РБК-Украина".
Несмотря на схожий с предшественником форм-фактор, смартфон получил ряд отличий: изменения коснулись модели процессора, диагоналей дисплеев и конфигурации камеры.
Новый аппарат, как и его предшественник, получил два экрана. В раскрытом виде диагональ основного дисплея составляет 7,6 дюйма - он представляет собой полноценную рабочую область. С его помощью можно совершать звонки, отправлять сообщения или запускать различный софт, включая игры.
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