Samsung представила обновленную "раскладушку" с поддержкой 5G и двумя экранами

Онлайн-презентация Galaxy Unpacked 5 в Нью-Йорке прошла на YouTube-канале компании, передает "РБК-Украина".

Несмотря на схожий с предшественником форм-фактор, смартфон получил ряд отличий: изменения коснулись модели процессора, диагоналей дисплеев и конфигурации камеры.

Новый аппарат, как и его предшественник, получил два экрана. В раскрытом виде диагональ основного дисплея составляет 7,6 дюйма - он представляет собой полноценную рабочую область. С его помощью можно совершать звонки, отправлять сообщения или запускать различный софт, включая игры.

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