Российский суд окончательно отобрал кафедральный собор Симферополя в общины ПЦУ

5 августа, 2020, 12:14

Представитель президента в Крыму Антон Кориневич назвал это "полной ликвидацией ПЦУ на полуострове"

Об этом сообщает представительство президента в АРК.

"Представительство осуждает очередные нарушения государства-оккупанта Российской Федерации против Крымской епархии Православной Церкви Украины и ее верующих. Решение суда, направленное на выселение епархии с Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова. Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской Церкви, важного центра единения Украинской. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты Украинской Церкви ", - заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

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"По сути это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Напомню, что решение о выселении из храма крымские суды постановили еще летом 2019 года. Одновременно власти РФ пытаются снести часовню в Евпатории. За неделю до этого архиепископ Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню ", - отметил адвокат Сергей Заяц. В представительстве отметили, что совместно с ММЗС, Минкультом и прокуратурой АР Крым и дальше будут принимать все возможные меры по защите граждан, оказавшихся в оккупации.

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