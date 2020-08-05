Резников об украинской стратегию Донбасса: экономически развивать подконтрольные территории

5 августа, 2020, 12:48

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников анонсировал экономическую программу развития подконтрольного Донбасса

Об этом вице-премьер-министр Украины Алексей Резников сообщил в статье для Atlantic Council .

Резныков в статье объявил о новой экономической стратегии развития для востока Украины. При этом основное внимание в ней уделяется развитию тех частей Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем государства.

"Этот подход, пожалуй, лучше всего можно описать как украинский подход к понятию" особый статус "для региона с целью изменения инвестиционного климата и внедрение новой экономической модели на региональном уровне", - отметил Резников.

По его мнению, есть все основания полагать, что на Донбасс можно привлечь масштабные инвестиции. В рамках создания особого инвестиционного режима в подконтрольной части Донбасса могут распространить правила международного коммерческого арбитража. Кроме того, Украина должна взять на себя часть страхового бремени от военных и политических рисков.

"Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы планируем создать специальный фонд для поощрения и поддержки инвестиций, а не только полагаться на помощь доноров", - подчеркнул вице-премьер.

Он также добавил, что на седьмой год войны российская интерпретация "особого статуса" Донбасса неприемлема.

"Вместо того, чтобы помогать разрешению конфликта, Москва делает ставку на ускорение распада Украины. Чем раньше откажутся от этой тупиковой модели, тем лучше ... В отличие от деструктивного видение Кремля, цель Украины относительно создания нового экономического начала для Донецкой и Луганской областей укрепит украинский единство ", - подчеркнул вице-премьер.

"Мы ожидаем, что в сентябре будет представлено дорожную карту развития экономики Донбасса в Кабинет Министров. Затем нужно примерно шесть месяцев, чтобы подготовить необходимые законопроекты. Для этого понадобится экспертный вклад. В идеале этот вклад будет непосредственно от потенциальных будущих инвесторов", - отметил чиновник .

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