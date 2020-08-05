"Ювентус" начал поиски нового тренера

5 августа, 2020, 12:35

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" ищет замену Маурицио Сарре на посту главного тренера

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .

"Ювентус" рассматривает возможность освобождения Сарре, судьба которого на посту главного тренера будет зависеть от выступления туринцев в Лиге чемпионов.

По информации источника, приоритетным вариантом для итальянского клуба является Зинедин Зидан, однако француз не планирует покидать "Реал". Также в списке претендентов Почеттино и Симоне Индзаги. Аргентинец остается безработным после увольнения из "Тоттенхэма". Итальянец возглавляет "Лацио".

Маурисио Сарре возглавил "Ювентус" летом 2019 и привел команду к победе в чемпионате Италии.

"Ювентус" в Лиге чемпионов вышел в плей-офф. В первом матче 1/8 финала итальянцы проиграли в гостях французскому "Лиону" 0: 1. Повторная встреча состоится 7 августа в Турине.

Напомним, 26 июля "Ювентус" победил "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом Италии по футболу .

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