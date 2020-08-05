"Ювентус" начал поиски нового тренера
Об этом сообщает Tuttomercatoweb .
"Ювентус" рассматривает возможность освобождения Сарре, судьба которого на посту главного тренера будет зависеть от выступления туринцев в Лиге чемпионов.
По информации источника, приоритетным вариантом для итальянского клуба является Зинедин Зидан, однако француз не планирует покидать "Реал". Также в списке претендентов Почеттино и Симоне Индзаги. Аргентинец остается безработным после увольнения из "Тоттенхэма". Итальянец возглавляет "Лацио".
Маурисио Сарре возглавил "Ювентус" летом 2019 и привел команду к победе в чемпионате Италии.
"Ювентус" в Лиге чемпионов вышел в плей-офф. В первом матче 1/8 финала итальянцы проиграли в гостях французскому "Лиону" 0: 1. Повторная встреча состоится 7 августа в Турине.
- Напомним, 26 июля "Ювентус" победил "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом Италии по футболу .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-