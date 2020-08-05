"Человеческий фактор исключен": Шмыгаль заявил, что "красные" карантинные зоны определяет математическая модель

5 августа, 2020, 14:24

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что математическая модель считает количество инфицированных коронавирусом, динамику заболеваний, количество тестирований и способность медицинской системы выдерживать нагрузки

Об этом он заявил во время заседания Кабмина 5 августа, передает Еспресо.TV .

"Очень важно, что деление на цвета, которые ввело Минздрав четкие параметры. Работает математическая модель, в которую вносят данные о количестве новых случаев, динамику заболеваний, количество коек в больницах, количество тестирований, население области и районов", - сообщил Шмыгаль .

По его словам, также применяется целый ряд параметров, которые влияют на то, каким будет уровень карантина в том или ином населенном пункте или районе.

"Уровни ограничений классифицируются по цвету:" зеленый "," желтый "," оранжевый "и" красный ". На сегодняшний день в Украине не так много населенных пунктов попали через эту математическую модель ограничения, где есть" красный уровень ", - сказал Шмыгаль.

Он обратился к населению и руководителям органов местного самоуправления с просьбой с абсолютным пониманием подходить и относиться к таким ограничениям в населенных пунктах и на территориях, где "красные" ограничения вводятся.

"Я подчеркиваю, субъективный человеческий фактор исключен, математическая модель считает относительные приросты, считает количество заболевших, считает способность медицинской системы выдерживать эти нагрузки. Конечно, наша цель - это" зеленый уровень "по всей территории Украины", - отметил Шмыгаль.

3 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина.

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