"Шахтер" - "Вольфсбург": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

5 августа, 2020, 14:35

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом в противостоянии с немецким "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу "Шахтера" коэффициент 2.70, на выигрыш "Вольфсбурга" дают 2.50, а на ничью - 3.60.

В то же время, по итогам двохматчового противостояния они отдают существенное преимущество чемпионам Украины. Коэффициент на выход "Шахтера" в четвертьфинал 1.28, на попадание туда "Вольфсбурга" - 3.50.

Первый матч между командами завершился победой "горняков" со счетом 2: 1. Если "Шахтер" выйдет в четвертьфинал, то встретится с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт" (первый матч 3: 0).

Напомним, 12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" победил немецкий "Вольфсбург" на выезде со счетом 2: 1.

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