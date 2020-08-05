 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Вольфсбург": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

"Шахтер" - "Вольфсбург": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы


фото: Getty Images
Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом в противостоянии с немецким "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу "Шахтера" коэффициент 2.70, на выигрыш "Вольфсбурга" дают 2.50, а на ничью - 3.60.

В то же время, по итогам двохматчового противостояния они отдают существенное преимущество чемпионам Украины. Коэффициент на выход "Шахтера" в четвертьфинал 1.28, на попадание туда "Вольфсбурга" - 3.50.

Первый матч между командами завершился победой "горняков" со счетом 2: 1. Если "Шахтер" выйдет в четвертьфинал, то встретится с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт" (первый матч 3: 0).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать