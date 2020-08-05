"Работа имеет аматорский привкус": Фокин заявил, что не знает, какую будет иметь должность в ТКГ

5 августа, 2020, 18:37

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что не знает, какую будет занимать должность в украинской делегации ТКГ

Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

"Эта работа имеет аматорский привкус, потому что еще не определена моя роль в группе, я еще не знаю, в какой ипостаси должен там выступать. Потому что то, что на языке у других людей, координатор, разговоры и т.д. - это меня не удовлетворяет, я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет... Я буду ждать встречи перед тем, как начну работать официально. А если откровенно, то я уже, конечно, веду разговоры с теми людьми, на которых можно опереться, которых я уважаю " , - отметил Фокин.

Он отметил, что мог бы стать заместителем нового главы украинской делегации и первого президента Украины Леонида Кравчука, однако эта позиция уже занята.

"Я знаю, что делать, я готов эти действия делать и действовать, но я не знаю, в какой ипостаси я должен это делать? Кто я, пятое колесо к телеге? Это меня не устраивает. Если я буду членом делегации, то, скажем, заместителем Кравчука - я согласился бы - там есть человек, который является заместителем. Для меня места там я не вижу, нет ", - отметил Фокин.

3 августа глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину.

По словам Леонида Кравчука, Витольд Фокин в ТКГ будет координатором между "гражданским обществом ОРДЛО" и теми, кто покинул эту территорию.

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин до конца недели определится, будет ли в украинской делегации ТКГ.

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