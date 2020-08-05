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Espreso.tvОбщество"Определитесь до конца недели": пресс-секретарь Ермака заявила, что Фокин не решил, будет ли работать в ТКГ

"Определитесь до конца недели": пресс-секретарь Ермака заявила, что Фокин не решил, будет ли работать в ТКГ


фото: novynarnia
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин до конца недели определится, будет ли работать в украинской делегации ТКГ

Об этом сообщила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривна, передает Интерфакс-Украина .

Фокин встретился с главой ОПГ Андреем Ермаком.

Заривна сообщила, что Фокин определится со своим возможным участием в работе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе до конца нынешней недели.

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