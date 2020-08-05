"Определитесь до конца недели": пресс-секретарь Ермака заявила, что Фокин не решил, будет ли работать в ТКГ
5 августа, 2020, 16:53
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин до конца недели определится, будет ли работать в украинской делегации ТКГ
Об этом сообщила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривна, передает Интерфакс-Украина .
Фокин встретился с главой ОПГ Андреем Ермаком.
Заривна сообщила, что Фокин определится со своим возможным участием в работе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе до конца нынешней недели.
- 3 августа глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину.
- По словам Леонида Кравчука, Витольд Фокин в ТКГ будет координатором между "гражданским обществом ОРДЛО" и теми, кто покинул эту территорию.
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