"Международное сообщество не имеет права закрывать глаза": Украина призвала мир не позволять РФ реабилитировать Сталина

5 августа, 2020, 11:13

МИД Украины призвал мировое сообщество обратить внимание на попытки реабилитации в России диктатора Иосифа Сталина и попытки приуменьшить или оправдать преступления советской власти

Об этом говорится в комментарии МИД до дня начала Большого террора 30-х годов ХХ века, обнародованном пресс-службой министерства.

"5 августа Украина чтит память жертв Большого сталинского террора. Именно в этот день 1937 вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б)" Об антисоветских элементах ", которая запустила маховик массового уничтожения. Жертвами репрессий стали миллионы людей. От несправедливого ареста, концлагерей и казни не был застрахован никто, ведь целью террора было сломать всех, убить саму возможность иметь собственное мнение ", - заявили в МИД.

В министерстве напомнили, как советская власть во времена Сталина пыталась уничтожить украинскую интеллектуальную элиту.

"В Украине Большой террор стал продолжением Голодомора, но главный удар был направлен не на крестьянство, а на интеллектуальную элиту нации. Репрессии в Украине были особенно жестокими, ведь Кремль пытался покорить мятежную украинской нации, которая только осуществила попытку создать свое независимое государство. Вследствие решения , принятого 5 августа 1937 года в течение нескольких дней октября-ноября в карельском урочище Сандармох было казнено около трехсот представителей украинской интеллигенции - ученых, художников, государственных деятелей. Среди них создатель современного украинского театра Лесь Курбас, поэт-неоклассик Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, писатели Валерьян Пидмогильный, Марко Вороной, Олекса Слисаренко, которых мы называем "расстрелянным возрождением", - говорится в комментарии ведомства.

Украинский МИД отметило, что в наше время в России возрождается культ Сталина, а власть прибегает к репрессиям, от которых страдают в том числе граждане Украины на оккупированных росссиянами территориях.

"К сожалению, антигуманные репрессии свободы слова и выражения взглядов ни видийшлив прошлое с распадом СССР. Сегодня в России активно возрождается культ Сталина, а политика исторической памяти направлена на замалчивание, умаление или оправдание преступлений советской власти. Более того, репрессии в духе сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, Россия проводит на этих территориях массовые репрессии. Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обычным явлением. Жертвой преследований в Крыму стала целая нация - крымские татары, коренной народ полуострова . Эта политика стала продолжением преступления депортации крымскотатарского народа 1944 года. Особое внимание всего мира должны составлять отдельные случаи политических преследований в России тех, кто борется за установление исторической справедливости. Так 22 июля этого года по сфабрикованным обвинениями был приговорен к трем с половиной годам " заключение известного историка и правозащитника Юрия Дмитриева, собственно и открыл всему миру правду о репрессиях в урочище Сандармох. Именно тридцатилетняя деятельность Дмитриева по разоблачению преступлений советского режима во время Большого террора и стала настоящей причиной его преследований ", - заявили в МИД.

Дипведомством обратилось к мировому сообществу с призывом не игнорировать факты нарушений прав человека и реабилитации Сталина в РФ.

"Международное сообщество не имеет права закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека в России, на сворачивание демократии, реабилитацию Сталина и цензуры истории. Ведь сталинский дух необходим нынешнему руководству Кремля для того, чтобы обеспечить себе неограниченную власть, а также реализовать свои агрессивные планы возрождения российской империи ", - заявили в МИД.

Напомним, в РФ историка и правозащитника, исследователя расправ сталинского режима в урочище Сандармох Юрия Дмитриева обвинили в сексуальных преступлениях . В защиту Дмитриева выступили ученые и художники как в России, так и за ее пределами, в том числе украинская писательница Оксана Забужко. Сторонники Дмитриева заявляют, что дело против него сфабриковали через исследование ним исторических фактов, которые затрудняют политику Кремля по советскому прошлому.

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