"Конь - символ верности и счастья" и другие бестселлеры: в сети появились произведения президента Туркменистана
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Turkmenistan.ru .
"Этот сборник трудов туркменского лидера будет интересна читателям со всего мира, интересующихся историей, культурой и настоящим Туркменистана", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что произведения Бердымухамедова перевели на 20 языков мира (в том числе официальных языка ООН), а сами книги представлены на сайте в 3D-формате с аудиовизуальными эффектами.
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В электронной библиотеке можно найти 63 произведения туркменского президента, в том числе и такие, как "Конь - символ верности и счастья", "Лекарственные растения Туркменистана» (в 11-ти томах), "Поклонение матери - поклонение перед святыней", "Туркменский алабай" , "Ахалтекинских скакун - наша гордость и сила" и другие.
Все книги имеют авторство Гурбангулы Бердымухамедова.
- Напомним, 2018 Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы записал песню в стиле рэп .
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