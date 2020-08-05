"Ко дню полета": Зеленский пообещал открыть памятник первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку

5 августа, 2020, 16:53

Об этом сообщает Офис президента.

Президент Владимир Зеленский присоединится к созданию памятника первому космонавту независимой Украины, Герою Украины Леониду Каденюку. Через два года после смерти астронавта на его могиле до сих пор нет обустроенного памятника.

"Славная фигура Леонида Каденюка навсегда вписала нашу страну в историю исследования космоса и укрепила международный авторитет государства. На похоронах Леонида Константиновича было немало политиков самого высокого уровня, и никто из них не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца. Такое отношение к собственным героям со стороны государства недопустимо. Мы это изменим ", - отметил Зеленский.

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28 января, в день рождения Леонида Каденюка, Владимир Зеленский поручил правительству решить вопрос по поводу финансирования строительства мемориала. Имеющийся в действующем законодательстве механизм является достаточно сложным и забюрократизированным, а значит, может затянуть процесс создания памятника за государственный счет на несколько лет. По мнению Зеленского, это слишком долго. "Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства", - заявил он. Архитектурный проект монумента разработала семья Каденюка. Для сбора средств на установку памятника семья также создала собственную общественную организацию и благотворительный фонд. Отмечается, что Зеленский совместно с работниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и будет способствовать организации установки монумента. Открытие памятника запланировано на 19 ноября - дату, когда Леонид Константинович совершил полет на шаттле "Колумбия".

Напомним, Леонид Каденюк умер 31 января 2018 во время пробежки в Киеве.

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