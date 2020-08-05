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Espreso.tvЭкономика"Кассовые аппараты в смартфоне" будут помогать потребителям отстаивать свои права, - Пендзин

"Кассовые аппараты в смартфоне" будут помогать потребителям отстаивать свои права, - Пендзин

Программные регистраторы расчетных операций или кассовые аппараты упростят защиту прав потребителей

Такое мнение высказал Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Эспрессо Кошелек" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".

"Это нужно в первую очередь для контроля за бизнесом. И параллельно с этим людям будет легче отстаивать свои права, имея подтверждение покупки или продажи того или иного товара через частного предпринимателя, имея на руках электронный или любой другой чек", - сказал Пендзин .

  • С 1 августа начался первый этап введения программных кассовых аппаратов. С тех пор бизнес по желанию может пользоваться специальным приложением - так называемым "РРО в смартфоне".
  • С начала следующего года использования РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным.
  • С 1 апреля 2021 начнется третий этап - РРО (традиционный или программный) станет обязательным для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп независимо от видов деятельности.

 

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