"Кассовые аппараты в смартфоне" будут помогать потребителям отстаивать свои права, - Пендзин

5 августа, 2020, 11:35

Программные регистраторы расчетных операций или кассовые аппараты упростят защиту прав потребителей

Такое мнение высказал Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Эспрессо Кошелек" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".

"Это нужно в первую очередь для контроля за бизнесом. И параллельно с этим людям будет легче отстаивать свои права, имея подтверждение покупки или продажи того или иного товара через частного предпринимателя, имея на руках электронный или любой другой чек", - сказал Пендзин .