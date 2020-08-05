"Как шерифы": у Авакова рассказали о реформе участковых
Об этом рассказал советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ .
"Полиция - это не только патрульная, это все подразделения, которые есть в системе Национальной полиции, в том числе и участковые полицейские. Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер общины, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции, а участковые у нас сейчас так же работают ", - сказал он.
Мартыненко объяснил, чем будет отличаться друг от друга.
"Полицейский офицер общины постоянно находиться на территории общины ... и полностью с ней сотрудничать. И здесь финансирования в том числе ложится на общество. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", - рассказал Мартыненко.
В то же время, будет должность выборной представителями общины, советник министра не указал.
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