"Как шерифы": у Авакова рассказали о реформе участковых

5 августа, 2020, 13:59

В МВД заменят участковых в "полицейских общества"

Об этом рассказал советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ .

"Полиция - это не только патрульная, это все подразделения, которые есть в системе Национальной полиции, в том числе и участковые полицейские. Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер общины, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции, а участковые у нас сейчас так же работают ", - сказал он.

Мартыненко объяснил, чем будет отличаться друг от друга.

"Полицейский офицер общины постоянно находиться на территории общины ... и полностью с ней сотрудничать. И здесь финансирования в том числе ложится на общество. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", - рассказал Мартыненко.

В то же время, будет должность выборной представителями общины, советник министра не указал.

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