"Динамо" готово продать форварда в чемпионат Италии за 8 млн евро

5 августа, 2020, 19:45

Киевское "Динамо" готово продать форварда Владислава Супрягу в чемпионат Италии за 8-10 млн евро

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на Bologna Sport News.

По информации источника, из-за последствий коронавируса итальянская "Болонья", которая интересуется исполнителем, вряд ли сможет заплатить такую сумму за украинского футболиста.

Прошлый сезон 20-летний Владислав Супряга провел на правах аренды в "Днепре-1". В общем провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 2,7 млн евро.

4 августа стало известно, что "Динамо" сыграет первый матч под руководством румынского тренера Мирчи Луческу 7 августа против "Вереса".

5 августа сообщалось, что "Динамо" интересуется 19-летним футболистом "Палмейраса" и молодежной сборной Бразилии Габриэлем Менино.