 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" готово продать форварда в чемпионат Италии за 8 млн евро

"Динамо" готово продать форварда в чемпионат Италии за 8 млн евро


фото: Getty Images
Киевское "Динамо" готово продать форварда Владислава Супрягу в чемпионат Италии за 8-10 млн евро

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на Bologna Sport News.

По информации источника, из-за последствий коронавируса итальянская "Болонья", которая интересуется исполнителем, вряд ли сможет заплатить такую сумму за украинского футболиста.

Прошлый сезон 20-летний Владислав Супряга провел на правах аренды в "Днепре-1". В общем провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 2,7 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать