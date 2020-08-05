"Динамо" готово продать форварда в чемпионат Италии за 8 млн евро
5 августа, 2020, 19:45
Киевское "Динамо" готово продать форварда Владислава Супрягу в чемпионат Италии за 8-10 млн евро
Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на Bologna Sport News.
По информации источника, из-за последствий коронавируса итальянская "Болонья", которая интересуется исполнителем, вряд ли сможет заплатить такую сумму за украинского футболиста.
Прошлый сезон 20-летний Владислав Супряга провел на правах аренды в "Днепре-1". В общем провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 2,7 млн евро.
- 4 августа стало известно, что "Динамо" сыграет первый матч под руководством румынского тренера Мирчи Луческу 7 августа против "Вереса".
- 5 августа сообщалось, что "Динамо" интересуется 19-летним футболистом "Палмейраса" и молодежной сборной Бразилии Габриэлем Менино.
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