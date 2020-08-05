"Блуд вцепился": полицейские 4 дня искали в лесу 85-летнюю бабушку

5 августа, 2020, 14:47

Женщина здорова, пребывает в хорошем настроения, впрочем уже сутки спит

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовщины, передает "Еспресо.Захид".

Поисковая группа полицейских, кинологов, оперативников, ветеранов АТО и неравнодушных односельчан в течение четырех дней разыскивали в лесу 85-летнюю жительницу одного из сел Сокальского района на Львовщине.

Как сообщают в полиции, еще 1 августа к ним обратился житель Прикарпатья и сообщил, что его мать долгое время не отвечает на звонки. Дома женщину не обнаружили, и в тот день она так и не вернулась.

Как впоследствии выяснили, женщина пошла в лес и заблудилась. В ее поискам привлекли односельчан и правоохранителей. Только вчера, 4 августа, бабушку нашли - за семь километров от места проживания. Обнаружили ее в лесу, здоровой и невредимой.

Как рассказали в пресс-службе полиции журналистке "Еспресо.Захид", ныне женщина находится дома. Она уже сутки спит и просит ее не трогать, потому что устала. Но вернулась с улыбкой.