"Блуд вцепился": полицейские 4 дня искали в лесу 85-летнюю бабушку
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовщины, передает "Еспресо.Захид".
Поисковая группа полицейских, кинологов, оперативников, ветеранов АТО и неравнодушных односельчан в течение четырех дней разыскивали в лесу 85-летнюю жительницу одного из сел Сокальского района на Львовщине.
Как сообщают в полиции, еще 1 августа к ним обратился житель Прикарпатья и сообщил, что его мать долгое время не отвечает на звонки. Дома женщину не обнаружили, и в тот день она так и не вернулась.
Как впоследствии выяснили, женщина пошла в лес и заблудилась. В ее поискам привлекли односельчан и правоохранителей. Только вчера, 4 августа, бабушку нашли - за семь километров от места проживания. Обнаружили ее в лесу, здоровой и невредимой.
Как рассказали в пресс-службе полиции журналистке "Еспресо.Захид", ныне женщина находится дома. Она уже сутки спит и просит ее не трогать, потому что устала. Но вернулась с улыбкой.
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