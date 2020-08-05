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Espreso.tvСпорт"Бавария" избавится чемпиона мира по футболу

"Бавария" избавится чемпиона мира по футболу


фото: Getty Images
Немецкая "Бавария" выставила на трансфер защитника Жерома Боатенга, который выигрывал чемпионат мира-2014

Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в twitter.

По информации источника, немецкий клуб намерен продать 31-летнего защитника в нынешнее трансферное окно. Сейчас "Бавария" не получала предложений по трансферу и не ведет переговоров по поводу возможного перехода игрока.

Сам Боатенг хотел бы остаться в клубе и полностью отработать свой контракт, который действует до лета 2021 года.

Между тем, ранее стало известно об интересе к футболисту английских "Челси" и "Арсенала".

Боатенг в нынешнем сезоне сыграл за "Баварию" 34 матча и отдал 2 результативные передачи.

На счету защитника 76 матчей и 1 гол в составе сборной Германии, вместе с которой он в 2014 году выиграл чемпионат мира.

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