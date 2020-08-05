"Бавария" избавится чемпиона мира по футболу

5 августа, 2020, 13:29

Немецкая "Бавария" выставила на трансфер защитника Жерома Боатенга, который выигрывал чемпионат мира-2014

Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в twitter.

По информации источника, немецкий клуб намерен продать 31-летнего защитника в нынешнее трансферное окно. Сейчас "Бавария" не получала предложений по трансферу и не ведет переговоров по поводу возможного перехода игрока.

Сам Боатенг хотел бы остаться в клубе и полностью отработать свой контракт, который действует до лета 2021 года.

Между тем, ранее стало известно об интересе к футболисту английских "Челси" и "Арсенала".

Боатенг в нынешнем сезоне сыграл за "Баварию" 34 матча и отдал 2 результативные передачи.

На счету защитника 76 матчей и 1 гол в составе сборной Германии, вместе с которой он в 2014 году выиграл чемпионат мира.

Our story: Bayern want to sell @JeromeBoateng this summer. Boateng wants to fulfill his contact til 2021 und would whish to extend it. no negotations or offers yet @SPORTBILD - Christian Falk (@cfbayern) August 5, 2020

4 августа стало известно, что испанский футболист "Челси" Педро из-за травмы не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

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