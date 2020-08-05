Промоутер заявил, что Кличко до сих пор стремится отомстить Фьюри

5 августа, 2020, 14:00

Бывший промоутер Владимира Кличко Том Леффлер заявил, что украинский боксер может вернуться на ринг ради реванша с британцем Тайсоном Фьюри

Об этом сообщает The Ring .

По его убеждению, Кличко снова хочет выйти на ринг с Фьюри, который в ноября 2015 года отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации ).

"Я думаю, что Кличко хочет снова выйти в ринг с Тайсоном Фьюри. Он был разочарован тем, как прошел их бой. Результат удивил всех нас, но надо отдать Фьюри должное. В противостоянии с Уайлдером он доказал, что его успех не был случайным. Тайсон сделал то, что никому не удавалось на протяжении 10 лет. Он приехал в Германию и победил Кличко, так что я отдаю ему должное. На мой взгляд, в тот вечер Владимир много мог сделать по-другому. Я считаю, что он хотел бы еще раз подраться с Фьюри ", - сказал Леффлер.

Тайсон Фьюри в феврале 2020 нокаутировал Тайсона Фьюри и отобрал у него титул WBC (Всемирного боксерского совета).

Владимир Кличко объявил о завершении карьеры вскоре после поражения от другого британского тяжеловеса - Джошуа.

Напомним, 4 августа Джошуа заявил, что откажется от боя с украинцем Александром Усиком ради встречи с Тайсоном Фьюри .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb