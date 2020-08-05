Промоутер Усика предупредил о катастрофе в бою Тайсон - Джонс

5 августа, 2020, 14:54

Британский промоутер Эдди Хирн раскритиковал регламент боя между американскими ветеранами Майком Тайсоном и Роем Джонсом

Об этом сообщает BoxingScene .

Выставочный бой между 54-летним Майком Тайсоном и 51-летним Роем Джонсом состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе. Тайсон заявил, что попытается завершить поединок досрочно, несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила, что ни один из боксеров не должен стремиться нокаутировать соперника.

"Комиссия заявила, что они не должны в нокаут. Представляете? То есть Тайсон выходит на ринг в поисках нокаута, а ему машут рукой, приказывая остановиться. Это абсолютная катастрофа", - сказал Хирн, который является сопромоутером украинского боксера Александра Усика.

5 августа стало известно, что Рой Джонс перед поединком с Майком Тайсоном застраховал собственные уши .

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