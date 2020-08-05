Прокуратура сообщила о подозрении прикарпатскому наркоаграрию по трем статьям

5 августа, 2020, 14:09

Мужчина вел себя агрессивно, оказывал сопротивление полицейским, стреляя из ружья, и угрожал взорвать гранату

По процессуального руководства прокуратуры Ивано-Франковской области прикарпатцу сообщили о подозрении в незаконном посеве и выращивании конопли, хранении и приобретении взрывных устройств и оказании сопротивления правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 , ч. 3 ст. 342 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Напомним, 3 августа Прикарпатья полицейские в пределах санкционированного судом обыска в доме жителя Косовского района обнаружили пять теплиц , где он выращивал наркотические средства.

Мужчина вел себя агрессивно, оказывал сопротивление полицейским, стреляя из ружья, и угрожал взорвать гранату. Правоохранители задержали злоумышленника.

Наркотические средства изъяли. По данным следствия, их стоимость на черном рынке составляет более полумиллиона гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.