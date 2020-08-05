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Espreso.tvЭкономикаПредставляются "уполномоченными" министерства: Минкульт предупредил о попытках мошенников влиять на государственные закупки

Представляются "уполномоченными" министерства: Минкульт предупредил о попытках мошенников влиять на государственные закупки

Минкульт начал получать сообщения о попытках мошенников влиять на проведение публичных закупок учреждениями области культуры

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Согласно сообщению, в последнее время в Министерство культуры и информационной политики Украины поступают сообщения о попытках мошенников влиять на проведение учреждениями области культуры публичных закупок.

"Лицо, идентифицировано как Трофименко Дмитрий Леонидович, называясь" уполномоченным от МКИП "пытается психологически давить на заказчиков торгов, чтобы склонить их к признанию победителей продвигаемого им компании-участника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что этот человек не имеет в министерство никакого отношения и ведомство никого не уполномочила на такие действия.

Ведомство считает недопустимым использование названия центрального органа исполнительной власти любыми лицами для удовлетворения собственных интересов.

По информации министерства, такие действия могут квалифицироваться как мошенничество и умышленное дискредитация органа государственной власти.

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