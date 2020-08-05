Правительство выделило 1 млрд грн на "Новую украинскую школу", - Шмыгаль

5 августа, 2020, 19:34

Кабинет министров направил 1 млрд грн на развитие "Новой украинской школы"

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook .

"Другим сегодняшним решением мы фактически направили 1 млрд грн на обеспечение качественной, современной, доступной "Новой украинской школы", - отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что концепция развития естественно-математического образования (или STEM-образование), которую принял Кабмин 5 августа, предусматривает европейские подходы в образовании для создания основ профессий будущего.

"Мы хотим, чтобы научно-технические, математические, инженерные профессии стали снова популярными. Это ответ на запросы экономики и потребности общества. STEM-образование поможет овладеть навыками, необходимыми для разработки и внедрения новейших технологий", - сообщил Шмыгаль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb