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Espreso.tvОбществоПосольство Беларуси анонсировало визит Зеленского в страну

Посольство Беларуси анонсировало визит Зеленского в страну

Посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол обсудил с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым подготовку к визиту президента Владимира Зеленского в Беларусь

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Беларуси в Украине.

"Во время конструктивного диалога обсудили подготовку к официальному визиту Президента Украины в Республику Беларусь и Третьему форуму регионов Беларуси и Украины, а также развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.

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Третий форум регионов Украины и Беларуси с участием президентов двух стран планируется провести в октябре в Гродно.

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