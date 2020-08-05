 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОтветственный от ВМС за сотрудничество с США каперанг Рыженко заявил, что его уволили с ВСУ

Ответственный от ВМС за сотрудничество с США каперанг Рыженко заявил, что его уволили с ВСУ

Капитан 1-го ранга Андрей Рыженко, который был ответственным со стороны Военно-морских сил за сотрудничество с США, заявил, что его уволили из рядов ВСУ

Об этом он заявил в комментарии "новостной" .

Рыженко сказал, что соответствующий приказ Главнокомандующего Вооруженных сил датирован 4 августа.

"Освободили по состоянию здоровья, но есть нюансы. Планирую работать по направлению морской безопасности. Пока в неправительственных структурах - если интерес ", - прокомментировал офицер.

По подсчетам Рыженко, он прослужил в ВСУ 35 лет и 10 дней.

  • Министр обороны Андрей Таран освободил бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины по евроинтеграции, капитана первого ранга Андрея Рыженко с флота.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать