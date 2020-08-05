Ответственный от ВМС за сотрудничество с США каперанг Рыженко заявил, что его уволили с ВСУ

5 августа, 2020, 11:43

Капитан 1-го ранга Андрей Рыженко, который был ответственным со стороны Военно-морских сил за сотрудничество с США, заявил, что его уволили из рядов ВСУ

Об этом он заявил в комментарии "новостной" .

Рыженко сказал, что соответствующий приказ Главнокомандующего Вооруженных сил датирован 4 августа.

"Освободили по состоянию здоровья, но есть нюансы. Планирую работать по направлению морской безопасности. Пока в неправительственных структурах - если интерес ", - прокомментировал офицер.

По подсчетам Рыженко, он прослужил в ВСУ 35 лет и 10 дней.

Министр обороны Андрей Таран освободил бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины по евроинтеграции, капитана первого ранга Андрея Рыженко с флота.