Ответственный от ВМС за сотрудничество с США каперанг Рыженко заявил, что его уволили с ВСУ
5 августа, 2020, 11:43
Капитан 1-го ранга Андрей Рыженко, который был ответственным со стороны Военно-морских сил за сотрудничество с США, заявил, что его уволили из рядов ВСУ
Об этом он заявил в комментарии "новостной" .
Рыженко сказал, что соответствующий приказ Главнокомандующего Вооруженных сил датирован 4 августа.
"Освободили по состоянию здоровья, но есть нюансы. Планирую работать по направлению морской безопасности. Пока в неправительственных структурах - если интерес ", - прокомментировал офицер.
По подсчетам Рыженко, он прослужил в ВСУ 35 лет и 10 дней.
- Министр обороны Андрей Таран освободил бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины по евроинтеграции, капитана первого ранга Андрея Рыженко с флота.
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