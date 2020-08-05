Оргкомитет Книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020" обнародовал тройку финалистов в номинации "Литература для детей"

5 августа, 2020, 17:50

В 2 этапе достопочтенное экспертное жюри из 12 профессиональных литературоведов, критиков и детских писателей выбирало лучшие книги из длинного списка

Таким образом из 35 книг, которые были представлены на рассмотрение и оценку жюри, в финал попали 3 книги.

Произведения-финалисты в номинации "Литература для детей" сначала прошли двухэтапный отбор. Приятно отметить, что на нынешний конкурс было подано много достойных победы книг, поэтому экспертам Премии сделать свой выбор было непросто.

В тройку финалистов книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020" в номинации "Литература для детей" вошли следующие произведения:

"Когда я была лисой" Таня Поставная (Издательство "Vivat")

Дедушка говорит своей внучке, что на самом деле она - лиса. Девочка верит. С этого дня начинаются приключения Лисички, ее собаки Меркурия и личного ангела по имени Ре.

Эта книга о детстве и вере в чудеса. О силе детского воображения и отношения со старшими. О том, что порой дедушка и бабушка могут заменить родителей, а семья не обязательно состоит из мамы и папы. Эта книга помогает детям лучше понять взрослые проблемы, а взрослым - вспомнить детство.

"Когда я была лисой» - важная книга о восприятии мира, которая требует не только чтения, но и обсуждения вместе с ребенком. Включайте свое воображение на полную и добро пожаловать в мир Лисички!

"Мия и лунное затмение" Русина Оля ( "Видавництво Старого Лева")

Мии некогда скучать. С одноклассником Матвеем и его младшим братом Людожерчиком они постоянно попадают в происшествия. И этих приключений становится еще больше, когда на пороге Миинои с Дедушкой квартиры появляется незнакомец - ее отец. Настороженность сменяется восторгом - оказывается, папа работает в астрономической обсерватории! А значит, Мия, Матвей и Людожерчик тоже однажды смогут туда попасть.

Но это действительно так? Читайте в остроумной повести Оли Русин, наполненной забавных выходок и шуток.

"История, которую рассказала Жука" масла Грася ( "Видавництво Старого Лева")

Жука живет на заправке со своим братом Сириусом. Их подкармливает добрая женщина, но она куда-то исчезает. Теперь собачкам туго, ведь поступает зима, а на заправке решают избавиться и вывозят подальше. Кто знает, что бы с ними произошло, если бы однажды на обочине НЕ остановилась машина семьи, которая даст собачкам приют и любовь.

"История, которую рассказала Жука" - первый пикчербук украинского иллюстратор Грасе масла - это непосредственная и трогательный рассказ, которая коснется сердец детей и взрослых.

Книги, которые отметили эксперты, но которые не вышли в финал:

"Белка Фасоль и Полуночный Пожирака" Галина Ткачук (Издательство "Ранок")

"Я - Килиманджаро" Валя Вздульська. Лариса Чайка (иллюстратор) (Издательство "Крокус")

"Сапиенс" Аренев Владимир (Издательство "Ранок")

"Эта Мария зверей рисовала" Светлана Тараторина (Издательство "Издательство" (ФЛП Омельяненко Л.))

"Кто растет в лесу" Михалицина Екатерина ( "Видавництво Старого Лева")

"Путешествие с Волшебным Атласом Париж" Гербиш Надя ( "Видавництво Старого Лева")

"Ри (с) дни люди" Стус (Щербаченко) Татьяна ( "Видавництво Старого Лева")

"Лимерики" Саша Дерманский, Олег Петренко-Заневский (иллюстратор) (Издательство "Крокус")

"Вор Воспоминаний" Владимир Никитенко (ООО ВИДАННИЦТВО "дипа")

"ПтахАбетка. Украинские пернатые "Ирена Панарина (Издательство" Ранок ")

"Страна непослушных детей" Валентина Кохан (Издательство "Ранок")

"Котохатка" Вдовиченко Галина ( "Видавництво Старого Лева")

"Бизнес-маги" Сергей Щербаков (Издательство "Vivat")

"Мариам и подоконная почта" Ирина Громова (ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО "дипа")

"Космические агенты против Сырной Монстра" Хромова Аня (Издательство "Ранок")

"Рыцарь Смарагдиевого ордена. Инквизитор ", Юлия Чернинька (Издательская группа" КМ-БУКС ")

"Зайка-нестрибайчик и его силива мама" Оксана Драчковська (детское арт-издательство "Черные овцы")

"Пиратский маршрут" Малик Галина ( "Видавництво Старого Лева")

"Профессионалы" Лана Ра (ООО "Новаторфильм")

"Космокоты. Марсианские хроники Мурка Мняуска" Юлия Илюха (Детский арт-издательство "Черные овцы")

"Рождественские эльфы" Анна Олейник (Зеленый Пес (Гамазин))

"Мир вокруг нас" Галина Гузовська-Корицкая ( "Дикое Поле")

По правилам Премии окончательного победителя конкурса должны определить читатели во время третьего этапа голосования в библиотеках по всей Украине.