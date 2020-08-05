Офис президента отреагировал на расследование НАБУ относительно "пленок Волка"

5 августа, 2020, 12:01

В Офисе президента прокомментировали разоблачения председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его судей при возможной попытке "захватить государственную власть"

В ОП ответили на запрос НВ .

Там ответили, что председатель ОАСК и судьи не в статусе обвиняемых, а президент и Офис не вмешиваются в ход расследования.

"Офису президента Украины не известно о наличии обвинительного приговора, которым были бы установлены факты совершения должностными лицами Окружного административного суда города Киева преступлений. Ни президент Украины, ни Офис президента Украины не вмешивается в ход досудебного расследования, проводятся компетентными правоохранительными органами", - говорится в ответе.

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На вопрос о возможной ликвидации суда, там ответили, что президент будет действовать по закону.

"Офисом президента Украины совместно с представителями судебной ветви власти и Верховной Рады Украины прорабатываются вопросы совершенствования работы судебной системы, а решение о ликвидации ОАСК будет приниматься исключительно при наличии оснований, определенных в положениях части 4 статьи 19 закона Украины О судоустройстве и статусе судей" , - заявили в Офисе.