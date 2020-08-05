Один из старейших кинотеатров Львова возобновляет работу

5 августа, 2020, 17:15

"Коперник" снова будет показывать фильмы

Об этом сообщили на Facebook-странице кинотеатра.

В помещение кинотеатра переедет руководство другого "Кинопалаца" на улице Театральной. Делают это из-за отказа владельцев уменьшить арендную плату во время карантина.

Открытие "Коперника" запланировали на 13 августа. Покажут фильмы Роя Андерссона "О бесконечности" и Сиро Герра "В ожидании варваров". Впоследствии планируют лекции львовского киномана и креативного директора Станислава Тарасенко перед артфильмами, лекции приглашенных гостей, эксклюзивы, допремьерные показы, показы со съемочными группами, фестивали, киноклуб и т.д. .

За сутки до открытия руководство устроит день открытых дверей. Рассказывают, что в кинокафе представляют программу, планы на полгода и концепцию кинотеатра.

Всего в кинотеатре есть 144 зрительских места, но в связи с карантином доступной будет половина. Руководство отмечает, что аренда помещения заканчивается через год -в июле 2021-го.

Добавим, что "Коперник" работал с 1912-го года и показывал фильмы даже во время немецкой и советской оккупации. В июне 2018-го его закрыли из-за неспособности платить аренду: если раньше платили более 5 тыс. Грн, то перед закрытием стоимость аренды подняли до 220 тыс. Грн. После этого в кинотеатре открыли кафе и устраивали тематические события.