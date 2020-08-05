Не рекомендуется купаться: на 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку

5 августа, 2020, 16:14

На 11 пляжах столицы обнаружили превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве в Facebook .

"Исследованы пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", - говорится в сообщении.

Поэтому установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах Киева: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный" , "Водоворот" и "Вербный".

До улучшения показателей качества воды в водоемах, пляжами можно пользоваться исключительно с зонами отдыха - без купания.

Кроме того, зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный", запах на пляже "Галерный", водородный показатель - пляжи "Радуга", "Галерный" и "Вербный", а также выявлена биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляж "Радуга".

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