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Espreso.tvОбществоНа Волыни крестьяне закрыли храм, настоятель которого поздравил Путина с днем рождения

На Волыни крестьяне закрыли храм, настоятель которого поздравил Путина с днем рождения


фото: єпархія.укр
В селе Галиновка Владимир-Волынского района крестьяне повесили свой замок на храм преподобного Сергия Радонежского

Об этом сообщает Буг.

Произошло это 5 августа, после того, как крестьяне узнали, что священник УПЦ Алексей Шаран поздравил в Facebook президента России Владимира Путина с Днем ангела.

Крестьяне возмущены действиями настоятеля храма отца Шаран.

Глава ОТГ Сергей Панасевич подтвердил факт закрытия храма, отметив, что ему позвонили анонимно и сообщили о происшествии.

Планируется, что на этой неделе перед храмом состоится собрание крестьян, где будут обсуждать событие. Хотят видеть на них и самого священника Шарана.

Священник поздравил президента страны-агрессора в комментариях к его сообщению в фейсбуке. "С днем Ангела! Желаю здоровья, терпения, оптимизма и всякого добра на многая и благая лета!!!" - написал Алексей Шаран.

Однако впоследствии священнослужитель написал на своей странице, что никого не хотел этим обидеть, что это получилось ошибке. И удалил поздравление.

 

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