На Волыни крестьяне закрыли храм, настоятель которого поздравил Путина с днем рождения
Об этом сообщает Буг.
Произошло это 5 августа, после того, как крестьяне узнали, что священник УПЦ Алексей Шаран поздравил в Facebook президента России Владимира Путина с Днем ангела.
Крестьяне возмущены действиями настоятеля храма отца Шаран.
Глава ОТГ Сергей Панасевич подтвердил факт закрытия храма, отметив, что ему позвонили анонимно и сообщили о происшествии.
Планируется, что на этой неделе перед храмом состоится собрание крестьян, где будут обсуждать событие. Хотят видеть на них и самого священника Шарана.
Священник поздравил президента страны-агрессора в комментариях к его сообщению в фейсбуке. "С днем Ангела! Желаю здоровья, терпения, оптимизма и всякого добра на многая и благая лета!!!" - написал Алексей Шаран.
Однако впоследствии священнослужитель написал на своей странице, что никого не хотел этим обидеть, что это получилось ошибке. И удалил поздравление.
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