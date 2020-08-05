На Тернопольщине восстанавливают "Кременецкую Мадонну"

5 августа, 2020, 15:29

Скульптура из двух частей уже отлита из качественного бетона. Сейчас продолжаются работы по самому постаменту

Об этом сообщают волонтеры на Facebook-странице Типичный Кременец.

Священник Владимир Буграк отмечает, что восстановление скульптуры является благотворительной инициативой людей. Жители выполняют работы бесплатно и оказывают помощь материалами. Все желающие также могут присоединиться к восстановлению скульптуры.



Фото: Типичный Кременец

"Пожертвование можно оставить на кассе в храме, обязательно попросите, чтобы в журнале пожертвований сделали отметку "на скульптуру Богородицы". Вам дадут листочек "за здравие", где прошу написать свое имя и фамилию, а также имена (уже без фамилий) членов вашей семьи. Все эти записки будут прочитаны на богослужении в день посвящения, заложены в капсулу и встроены в основание, только после этого совершим посвящение скульптуры", - говорит Владимир Буграк.





Из частных архивов

К слову, по некоторым версиям, скульптура "Кременецкая Мадонна" является произведением искусства выдающегося художника Георга Пинзеля, которая в начале 1950-х годов украшала площадь напротив Иезуитского костела в Кременце (ныне собор Преображения Господня).