На Тернопольщине восстанавливают "Кременецкую Мадонну"
Об этом сообщают волонтеры на Facebook-странице Типичный Кременец.
Священник Владимир Буграк отмечает, что восстановление скульптуры является благотворительной инициативой людей. Жители выполняют работы бесплатно и оказывают помощь материалами. Все желающие также могут присоединиться к восстановлению скульптуры.
Фото: Типичный Кременец
"Пожертвование можно оставить на кассе в храме, обязательно попросите, чтобы в журнале пожертвований сделали отметку "на скульптуру Богородицы". Вам дадут листочек "за здравие", где прошу написать свое имя и фамилию, а также имена (уже без фамилий) членов вашей семьи. Все эти записки будут прочитаны на богослужении в день посвящения, заложены в капсулу и встроены в основание, только после этого совершим посвящение скульптуры", - говорит Владимир Буграк.
Из частных архивов
К слову, по некоторым версиям, скульптура "Кременецкая Мадонна" является произведением искусства выдающегося художника Георга Пинзеля, которая в начале 1950-х годов украшала площадь напротив Иезуитского костела в Кременце (ныне собор Преображения Господня).
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