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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине горит свалка

На Харьковщине горит свалка


фото: kh.dsns.gov.ua
В городе Красноград Харьковской области горит свалка

Об этом сообщает пресс-служба областной ГСЧС.

Пожар начался 4 серняя 20:38. На момент прибытия спасателей ее площадь составляла около 1 га.

5 августа в 11:17 пожар был локализован.

К тушению огня привлечены 3 единицы техники 43-й части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и 2 единицы техники местных предприятий.

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