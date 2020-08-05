На Харьковщине горит свалка
5 августа, 2020, 14:36
В городе Красноград Харьковской области горит свалка
Об этом сообщает пресс-служба областной ГСЧС.
Пожар начался 4 серняя 20:38. На момент прибытия спасателей ее площадь составляла около 1 га.
5 августа в 11:17 пожар был локализован.
К тушению огня привлечены 3 единицы техники 43-й части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и 2 единицы техники местных предприятий.
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